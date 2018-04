"Edema a corde vocali", Jova annulla concerto

Jovanotti annuncia su Instagram di essere costretto a cancellare il concerto di stasera a Bologna per un edema alle corde vocali che lo costringerà a tre giorni di assoluto silenzio. "Ciao amici di Bologna - scrive il cantante sul social, postando che lo ritrae in visita dall'otorino - sono dal dott. Fussi a Ravenna, temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali, ma se non faccio almeno tre giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!".

Il concerto di questa sera a Bologna verrà recuperato il 4 maggio. Da giovedì 19 aprile il tour di Jovanotti sarà infatti al PalaLottomatica di Roma per dieci serate. Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre Venerdì 27 Aprile 2018.