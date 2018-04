Morcheeba: "In Cilento col nuovo album in duo"

di Antonella Nesi

Il loro primo grande successo internazionale si intitola ‘Rome Wasn't Built in a Day’ e questo ha creato un rapporto particolare tra l'Italia e i Morcheeba, che domani tornano ad esibirsi nel nostro Paese, ma per la prima volta a sud a Napoli, ad Acciaroli, per il festival ViviamoCilento. "Certamente quella canzone ha creato un feeling particolare con l'Italia. Dopo 'Rome Wasn't Built in a day 'siamo diventati cittadini onorari italiani, credo. Siamo sempre felici di venire a suonare qui perché la gente è molto accogliente e il cibo è ottimo", dice all'AdnKronos Ross Godfrey, che attualmente compone il gruppo inglese assieme alla cantante Skye Edwards, dopo che il fratello Paul Godfrey ha deciso di lasciare. Ad Acciaroli eseguiranno anche alcuni brani del nuovo album 'Blaze Aaway', il primo disco realizzato in duo da Ross e Skye, in uscita il prossimo primo giugno.

Conoscevate già il territorio del Cilento dove suonerete domani? "Siamo stati a Napoli qualche volta e abbiamo visitato Pompei, ma non ci siamo mai spinti fino alla costa né a Salerno. Ci pare un luogo molto bello e non vediamo l'ora di essere lì".

ViviamoCilento è un festival che unisce la musica con la scoperta di territori e sapori: quali sono i territori e i sapori italiani ai quali siete più legati? "Tutto il cibo italiano è fantastico, ci piacciono in particolare il risotto e la pizza. Napoli è una città molto divertente, tutto è un po' pazzo lì, e pieno di vita. Ci piace molto anche Firenze, è molto bella".

Come sono i Morcheeba in duo rispetto all’esperienza precedente del trio? "Skye e io siamo stati in tour senza Paul per più di dieci anni, così non è stato un grande cambiamento. Ma 'Blaze Away' sarà il primo album in duo. Quello che ci è mancato sono i testi di Paul, la sua produzione e il suo scratching, ma siamo sicuri di aver fatto un disco che i fan dei Morcheeba ameranno".

Che performance deve aspettarsi il pubblico di Acciaroli? Dateci qualche anticipazione della scaletta del concerto… "Suoneremo molti classici. Questa primavera 'Big Calm' (secondo album dei Morcheeba, del 1998) compie 20 anni e celebreremo questa ricorrenza con dei brani del disco. Inoltre suoneremo altri successi dei Morcheeba come 'Otherwise', nuove canzoni da 'Blaze Away', e anche una cover di David Bowie a sorpresa. Ci piace che il pubblico canti con noi, balli e si diverta", conclude Ross.