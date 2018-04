Dopo 35 anni tornano gli ABBA

(Foito Fotogramma)

Dopo 35 anni, gli Abba tornano con due nuovi brani inediti. E' lo stesso gruppo musicale svedese a darne notizia sul loro profilo Instagram ufficiale.

"La decisione di portare avanti l’incredibile progetto Abba Avatar Tour ha avuto una conseguenza inaspettata", scrivono nel post. "Avevamo tutti e quattro sentito che, dopo circa 35 anni, sarebbe stato divertente unire le forze di nuovo ed entrare in un studio di registrazione. Così abbiamo fatto ed è stato come se il tempo si fosse fermato, come se fossimo stati via solo per una breve vacanza. E' stata un'esperienza fantastica", si legge ancora.

#abbaofficial #abba Un post condiviso da @ abbaofficial in data: Apr 27, 2018 at 4:11 PDT

"Abbiamo dato vita a due nuove canzoni. Una di queste si intitola 'I still have faith in you'. Il brano verrà presentato dai nostri alter ego digitali in uno speciale tv prodotto dalla NBC e dalla BBC che andrà in onda a dicembre", aggiungono concludendo: "Magari saremo anche invecchiati, ma la canzone è del tutto nuova. Ed è forte".

La notizia è stata poi confermata con un comunicato stampa da Gorel Hanser, manager della storica band composta da Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid (Frida) Lyngstad. Dopo essersi sciolti nel 1982, i quattro avevano suonato di nuovo insieme nel 2016 in un evento privato a Sottocolma e per celebrare l'evento 'Mamma Mia! The Party'.

Durante un discorso a Bruxelles lo scorso 25 aprile, il 72enne Bjorn aveva rivelato che i virtuali 'Abbatars' sono stati creati per rappresentare i quattro membri del gruppo pop nel prossimo tour digitale, previsto per il 2019 o il 2020. Saranno ritratti come erano nel momento in cui erano all'apice della loro carriera.

Gli Abba, il cui nome deriva da un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei 4 membri, hanno venduto più di 400 milioni di album durante la loro carriera. Da 'Mamma mia' a 'Fernando' passando per 'Waterloo' (con cui vinsero l'Eurovision Song Contest nel 1974 dando il là alla loro fortunata carriera) 'Dancing Queen', sono numerosi i loro singoli di successo.