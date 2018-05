Sold out l'unica data italiana dei Biffy Clyro

Successo di pubblico ai massimi in Italia per i Biffy Clyro che registrano il sold outdell'unica data italiana del loro nuovo 'MTV Unplugged Tour' già cinque mesi prima del concerto, previsto per il 1 ottobre 2018 al Teatro Dal Verme di Milano. Durante il concerto la band scozzese, composta da Simon Neil, James Johnston e Ben Johnston, si esibirà dal vivo in uno spettacolo completamente in acustico, presentando esclusivi arrangiamenti in versione unplugged di alcuni dei loro brani più celebri.

Il 25 maggio 2018 uscirà il loro nuovo disco, 'MTV Unplugged: Live At Roundhouse London', già disponibile in pre-order. Registrato nella famosa Roundhouse di Londra lo scorso 8 novembre, venue che ha rappresentato il rilancio nel Regno Unito dell’iconica serie televisiva 'MTV Unplugged', i Biffy Clyro seguono le orme delle più influenti rock band protagoniste del programma, dai Nirvana e Pearl Jam, fino ai R.E.M..