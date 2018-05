Enzo Tortora, 30 anni dalla morte

Presentatore amatissimo e uomo per bene Tortora fu vittima e simbolo del più clamoroso errore giudiziario della storia recente. Il 17 giugno 1983 viene arrestato per traffico di droga. Ad accusarlo i pentiti di Camorra legati a Raffaele Cutolo. Il Partito Radicale lo fa eleggere nelle sue liste al Parlamento Europeo ma il 17 settembre 1985 viene condannato a 10 anni in primo grado e Tortora sceglie di dimettersi da eurodeputato, rinunciare all’immunità parlamentare e consegnarsi alla giustizia. Dopo 7 mesi di carcere e domiciliari il 15 settembre 1986 viene assolto dalla Corte d’Appello di Napoli con formula piena. Ritorna in tv il 20 febbraio 1987 ma il cancro lo sta già divorando. Muore a 59 anni nella sua casa di Milano il 18 maggio 1988