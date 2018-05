Spielberg e Di Caprio di nuovo insieme sul set

(Leonardo Di Caprio e Steven Spielberg alla Conferenza stampa del film 'Prova a prendermi'/Roma, 29/1/2003)

Steven Spielberg e Leonardo Di Caprio torneranno a lavorare insieme in un film biografico sull'ex presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant, secondo quanto riferiscono i media statunitensi. I due premi Oscar hanno già lavorato insieme in 'Prova a prendermi', sull'ex truffatore e falsario Frank Abagnale Jr, e adesso torneranno sul set per un film che racconta la storia di Grant, generale vittorioso nella Guerra Civile Americana prima di essere eletto 18esimo presidente degli Stati Uniti nel 1868.

A novembre scorso Di Caprio e la sua casa di produzione, la Appian Way, avevano già ottenuto i diritti sul libro 'Grant' di Ron Cherno. La sceneggiatura è firmata da David James Kelly, noto per lo script di 'Logan'. Ancora non è stata comunicata la data del primo ciak. Tra i programmi futuri di Spielberg c'è un sequel della saga di 'Indiana Jones', mentre Di Caprio sarà protagonista, insieme a Brad Pitt, del nuovo film di Quentin Tarantino che si intitolerà 'Once upon a time in Hollywood'.