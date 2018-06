I big ricordano Pino Daniele

(Fotogramma)

Una serata per omaggiare un artista mai dimenticato nel luogo simbolo della sua città. Si è tenuto ieri sera, nello Stadio San Paolo di Napoli, 'Pino è', il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele a tre anni dalla sua scomparsa. Sul palco alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, nonché amici del cantautore napoletano. A partire da Lorenzo Jovanotti ed Eros Ramazzotti, protagonisti insieme a Pino Daniele dello storico concerto tenutosi allo stadio Olimpico di Roma nel giugno del 1994. E ancora, si sono esibiti al San Paolo di Napoli, tra gli altri, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini, Tiromancino, Antonello Venditti, J-Ax, Francesco Renga, Ornella Vanoni, Irene Grandi, Il Volo, Mario Biondi, Paola Turci e Clementino. Gli introiti legati all'evento saranno devoluti alla Open Onlus per la lotta contro i tumori in età Pediatrica e a Save the Children per la lotta contro la povertà educativa.