Al Petruzzelli il ricordo di Rosalba Messeni Nemagna

Rosalba Messeni Nemagna

Sarà dedicata a Rosalba Messeni Nemagna, scomparsa lo scorso 29 maggio e proprietaria con la sua famiglia del Teatro Petruzzelli di Bari, la ‘Coppelia’ di questa sera (scene di Emanuele Luzzati e Luca Antonucci, costumi di Luisa Spinatelli) firmata dal coreografo Amedeo Amodio per Ambeta Toromani e Alessandro Macario che si esibiranno accanto alla compagnia di Daniele Cipriani.

Precisa il giovane direttore artistico: “Tengo molto a dedicare la serata a Rosalba Messeni Nemagna. Cara amica a cui mi hanno unito l’amore per l’arte e per la bellezza. Nei miei ricordi, per sempre, la serata vissuta insieme nel 2016 in occasione del gala ‘Il cigno nero’ - ha aggiunto- proprio nel meraviglioso Teatro Petruzzelli costruito dalla sua famiglia a fine 800. Stasera danzeremo pensando allo sguardo luminoso di una donna forte e tenace che non dimenticheremo”.