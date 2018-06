FestambienteSud arruola gli Avion Travel

Dopo la già annunciata apertura di Vieste, il 25 luglio con il duo inedito di Paolo Fresu e del il pianista flamenco-jazz Chano Dominguez, FestambienteSud 2018 dal 26 al 28 luglio si sposterà a Monte Sant’Angelo dove andranno in scena gli altri concerti scelti da Paolo Fresu, direttore musicale del festival. Il 26 luglio sarà di scena 'Privè', il nuovo tour degli Avion Travel, il 27 luglio Greta Panettieri che esegue i brani del suo 'Shattered-sgretolata', il 28 luglio con Francesco Bearzatti Tinissima 4th per l’omaggio rock al grande jazzista Thelonius Monk, intitolato Monk’roll. Tutti i pomeriggi una novità: il vespro musicale alle ore 18 con i concerti nel museo multimediale 'il Sentiero dell’Angelo' di Marco Bardoscia e Alberto Parmegiani che dialogheranno con l’animazione di Studio Azzurro sulle apparizioni di San Michele Arcangelo. Il 28 luglio il gruppo napoletano 'La Famiglia' terrà un concerto in seconda serata, come evento speciale di Urban Regeneration Jam, il progetto di FestambienteSud che prevede azioni di rigenerazione urbana con le 4 arti hip hop. Il concerto sarà aperto dal No Fang e da Totò Nasty & Untouch.

Saranno numerosi anche gli eventi culturali che, dalle ore 19 alle ore 24 si susseguiranno nella tre giorni, fino alla chiusura del 29 luglio con la presentazione pubblica dei risultati della Summer School sulla rigenerazione culturale: da una mostra di acquerelli a un itinerario di prodotti di qualità nel centro storico, dai forum delle ore 19 fino alla programmazione tardo serale nel Chiostro delle Clarisse, animato quest’anno dal Museo Vivente della Dieta Mediterranea. Presto il programma completo di tutti gli eventi culturali. Coerentemente con l’impegno di diventare festival di territorio FestambienteSud prevede di concludere il festival con la realizzazione di altri due eventi, l'1 agosto a Cagnano Varano e il 5 agosto a San Giovanni Rotondo, di cui a breve sarà reso noto programma.

FestambienteSud 2018 è il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, sostenuto dall’assessorato all’industria culturale e turistica della Regione Puglia nel’ambito del bando triennale per lo spettacolo dal vivo (FSC 2014-20). La programmazione musicale è curata da Paolo Fresu, i progetti speciali, gli eventi culturali, formativi e i progetti speciali sono a cura di Legambiente, che è l’ente promotore e organizzatore. Il partenariato comprende anche la Regione Puglia, assessorato all’Agricoltura, il Parco Nazionale del Gargano, i Comuni di Monte Sant’Angelo, Vieste, San Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, il Gal Gargano, la società Agritre, il Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pollica, AzzeroCO2 e Welcoming Europe, le società Axis Mundi ed Ecogargano.