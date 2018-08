Daniele Gatti licenziato dalla Concertgebouw Orchestra: "Esterrefatto"

Daniele Gatti

La Royal Concertgebouw Orchestra ha licenziato il suo direttore musicale Daniele Gatti per "comportamento inappropriato". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'orchestra olandese e firmato da Jan Raes, direttore generale dell'istituzione, in cui si annuncia di avere "concluso la collaborazione con il direttore d'orchestra Daniele Gatti con effetto immediato".

La nota fa riferimento a un articolo uscito il 26 luglio scorso sul 'Washington Post' nel quale si accusava Gatti di presunte molestie sessuali nei confronti di una cantante. "Queste accuse e le reazioni di Gatti hanno suscitato grande scalpore tra i musicisti e il personale" della prestigiosa orchestra olandese, prosegue la nota del Concertgebouw, parlando di rottura della "fiducia tra gli orchestrali e Gatti. Tutti i concerti in programma con Daniele Gatti si faranno con altri direttori", conclude la nota.

Ma Gatti non ci sta, si dice "esterrefatto", respinge "fortemente qualsiasi tipo di accusa" e dà mandato ai suoi legali di "tutelare la propria reputazione e di intraprendere eventuali azioni qualora tale campagna diffamatoria nei suoi confronti dovesse proseguire".