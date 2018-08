Emma Stone è la favorita del Lido

L'attrice statunitense, accolta da una folla di fan acclamanti, è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare 'The Favourite' ('La Favorita'), il film in concorso diretto da Yorgos Lanthimos, che racconta di un triangolo amoroso e di potere, tutto al femminile, alla corte della regina Anna, nell'Inghilterra di inizio '700. Con la Stone, è arrivata in laguna anche Olivia Colman (che nel film interpreta proprio la regina Anna). Mentre non partecipa alla promozione veneziana del film, la terza protagonista, Rachel Weisz.