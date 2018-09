Bono è senza voce, il concerto viene interrotto

(Foto Afp)

Perde la voce e sospende lo spettacolo. E' successo a Bono Vox, il leader del gruppo rock irlandese U2, poco dopo l'inizio del secondo concerto berlinese del gruppo, nella Mercedes-Benz Arena. Il cantante, 58 anni, ha avuto difficoltà a cantare fin dalle prime battute dello spettacolo e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco.

Bono è riuscito a portare a termine l'esecuzione dell'hit 'Beautiful Day' solo grazie al pubblico che ha sovrapposto le voci del proprio coro spontaneo a quella sempre più flebile ed esitante dell'artista. Subito dopo Bono ha lasciato il palco per quella che è stata spiegata agli spettatori come una pausa per riprendersi. Dopo circa quaranta minuti, però, è stato annunciato che lo spettacolo non sarebbe continuato, senza fornire motivi specifici, aggiungendo che gli spettatori avrebbero ricevuto i biglietti per un altro spettacolo.