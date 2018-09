Miss Italia, la bolzanina Giulia Auer è Miss Eleganza

In gara a Miss Italia, la trentina Giulia Auer ha conquistato il titolo di Miss Eleganza 2018. Alla 18enne di Bolzano era già andato il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Ieri sera negli studi di InFront a Milano, Auer ha affascinato la giuria composta da Clizia Incorvaia, fashion blogger, Sebastian Gazzarrini, youtuber da milioni di visualizzazioni sui social network, Vittoria Hyde, cantante e frontwoman della band 'Vittoria And The Hyde Park' e dalle giornaliste Elisa Messina e Valentina Ricciardi. "Stasera comincia una nuova Miss Eleganza - ha detto la patron del concorso Patrizia Mirigliani - abbandoniamo il portamento come guida, per assumere quello dello stile, della personalità con cui indossiamo un vestito. È un modo moderno, contemporaneo, di fare la moda".