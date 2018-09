Loredana Berté, in arrivo il nuovo album

Dopo essere stata protagonista assoluta dell'estate 2018 con 'Non ti dico No', il brano inciso con i Boomdabash e diventato vero e proprio tormentone, al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e dei più venduti per diverse settimane, Loredana Bertè pubblica venerdì due nuovi singoli, 'Maledetto Luna-Park' e 'Babilonia', che saranno disponibili su tutti gli store digitali e in radio e che anticipano il nuovo album 'Libertè', in uscita il 28 settembre.

Non poteva esserci nome più appropriato per il disco della regina del rock, tornata negli ultimi anni alla ribalta con la grinta di sempre e tanti progetti. 'Libertè', prodotto da Luca Chiaravalli, esce dopo 13 anni dall’ultimo lavoro in studio. Nella scrittura dei brani vede la conferma come autrice della stessa Loredana e la partecipazione di autori che avevano già collaborato con lei in passato (come Ivano Fossati e Maurizio Piccoli) ma anche di autori della nuova generazione come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli. Il disco inagura anche l'inedita collaborazione della Bertè con Gaetano Curreri.

Dodici i pezzi nella tracklist: 'Intro', 'Libertè', 'Maledetto Luna Park', 'Babilonia', 'Una donna come me', 'Messaggio dalla luna', 'Anima carbone', 'Tutti in paradiso', 'Davvero', 'Gira ancora', 'Non ti dico no' e 'Outro'. Dopo l’uscita del nuovo album, Loredana sarà in tour nei più importanti teatri italiani. Il tour partirà il 27 novembre dal Teatro Nazionale di Milano e toccherà il 7 dicembre il Teatro Comunale di Vicenza, il 10 dicembre il Teatro Galleria di Legnano e il 15 dicembre il Teatro Colosseo di Torino. Altre date saranno comunicate a breve.