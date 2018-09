Tiziano Ferro: "Sogno realizzato"

(FOTOGRAMMA)

"I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare". La gioia di Tiziano Ferro arriva via social, con un post in cui rivela di essere riuscito a realizzarne uno dei suoi.

"Ho scritto una canzone con Ed Sheeran! Ho realizzato un sogno!" ha scritto la popstar, rivelando che il brano realizzato a quattro mani con il cantautore britannico‬ - che si intitola 'Amo soltanto te' - ha un destinatario d'eccezione: "L'immenso Andrea Bocelli". E poi conclude: "E' stata un’esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica".