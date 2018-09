GF Vip, apre la casa

(Foto AdnKronos)

"Oggi per me è Natale, non per la mise rossa di Ilary, e nemmeno per le corna, ma perché ci divertiamo sul serio. Ironia e leggerezza sono la chiave di lettura fondamentale del Grande Fratello". Così Alfonso Signorini presenta l'edizione 2018 del Grande Fratello Vip, scherzando con la collega conduttrice che, a conferma del clima giocoso che è anche la chiave del successo del programma, non gli risparmia simpatiche frecciatine: "Alfonso sono passati tre anni, e si vedono tutti sul tuo viso".

Un'edizione che arriva dopo il grande successo della precedente, con dati di ascolto molto elevati sia in tv che sui social. Basti pensare al 15,7% di share, oltre 700mila spettatori in più dell'edizione precedente. "Dati eccezionali -conferma il produttore di Endemol Shine Leonardo Pasquinelli- che premiano la scelta editoriale di Mediaset, che è quella di investire sul reality dopo un periodo in cui era stato messo da parte. Una scelta premiante e rafforza il patto tra pubblico e tv generalista".

Un patto che passa anche attraverso tutte le altre piattaforme, "perché è quello che meglio riesce ad abbracciare tutte le possibilità che la tecnologia offre in modo vincente", dice Pasquinelli, basta pensare ai 112 milioni di video visti su internet.

Un successo che deriva anche dalla scelta del cast, anche quest'anno molto variegato. "Sono molto contenta del cast, è molto eterogeneo e ci sono diverse personalità tante delle quali non hanno mai partecipato ad un reality", dice la Blasi.

"Noi pensiamo a chi è in grado di raccontarsi senza inibizioni, senza freni in modo autentico perché questa è la chiave del successo del cast -dice Andrea Palazzo, coordinatore del team di autori del programma- Abbiamo non solo immaginato di mettere dentro tutto i colori di sapori, ma siamo riusciti ad esasperare il famoso conflitto generazionale che tanto ci ha regalato nelle passate edizioni. Non dimenticando di mettere insieme persone con esperienze e profili completamente diversi perché da questo contrasto nasce il racconto del Gf".