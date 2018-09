Alex Palmieri contro il bullismo pensando a Boy George

Alex Palmieri, 27 anni, torna sulla scena musicale con un brano, e annesso video, dedicato al bullismo. 'If that was you' e' il nuovo brano del cantante pop che ne ha scritto anche il testo: "Un messaggio di speranza - afferma - per tutti quei giovani ragazzi che si sentono oppressi da questa macchia della societa' moderna. Oggi voglio riprendermi una rivincita contro cio' che ho passato da adolescente a suon di musica tirando fuori ricordi di un infanzia difficile dove venivo discriminato per la mia sessualita'". Alex che ha passato la scorsa estate in tour in tutta europa , con 'Reset Europe Tour', ha un obbiettivo: "Mi piacerebbe duettare con Boy George, una grande icona della musica che non ha mai nascosto le sue scelte di vita".