(Fotogramma/Ipa)

Anche Fedez sta con Asia. Sulla scia della protesta esplosa sul web, dove centinaia di spettatori di 'X Factor' hanno chiesto all'unanimità che Asia Argento non venga esclusa dai live, il rapper milanese si è schierato al fianco dell'attrice italiana. "Noi giudici siamo con te!", ha twittato Fedez, unendosi al collega Manuel Agnelli, che da subito si è dichiarato "veramente addolorato" per l'uscita di Asia dal talent.

Dopo l'esplosione del caso Bennett, Sky Italia ha deciso di mandare in onda le puntate delle audizioni già registrate ma di sostituire Asia nei live. Fan e colleghi dell'attrice però non si danno ancora per vinti continuando a tifare per lei.

Il fan club dell'attrice, con un messaggio su Twitter, fa pressing per un ripensamento di Sky: "Questa notte ho fatto un sogno, che sarebbe arrivato il comunicato di @XFactor_Italia con la decisione di reinserire @AsiaArgento ai live". Un tweet che ha raccolto centinaia di like e anche il commento della protagonista: "Che strano - ha scritto Asia -, ho fatto anche io lo stesso sogno. 'I sogni son desideri'".