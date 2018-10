Sciopero in Rai, programmi a rischio

(Fotogramma)

Programmi Rai a rischio per sciopero. La Rsu Produzione tv di Roma della Rai ha proclamato un blocco degli straordinari e delle prestazioni accessorie da lunedì 8 ottobre a giovedì 11 ottobre e una giornata di astensione dal lavoro per il giorno 12 ottobre per il personale dell'allestimento scenico in forza al Centro Produzione Tv di Roma. "Pertanto - informa la società di viale Mazzini in una nota - nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche".