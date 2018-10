Luca Carboni lancia il suo Sputnik in tour

Parte il 12 ottobre dal Vox Club di Nonantola, lo Sputnik Tour di Luca Carboni che segue il successo dell'omonimo album, uscito a giugno, e che toccherà i club di tutta la penisola, in una dimensione più intima che non sacrificherà però la dimensione spettacolare, con un lavoro di grande effetto anche sui visual. Lo show sarà un viaggio tra i brani del nuovo disco ma anche nella lunga carriera di un artista i cui primi successi risalgono agli anni '80. In scaletta troveranno posto i singoli estratti dall'ultimo album ma anche quelli del passato, accanto al recupero di alcuni brani b-side.

Di ricreare i suoni elettronici dell'ultimo album ma anche momenti più acustici o elettrici, si occuperanno sul palco con Luca i componenti della sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Dopo Nonantola, il tour toccherà il 13 ottobre il Vidia di Cesena, il 16 ottobre l'Estragon di Bologna, il 18 ottobre il Gran Teatro Geox di Padova, il 20 ottobre il Concordia di Torino, il 22 ottobre l'Obihall di Firenze, il 23 ottobre l'Afterlife di Perugia, il 25 ottobre il Demodè di Bari, il 26 ottobre la Casa della Musica di Napoli, il 28 ottobre l'Atlantico Live di Roma, il 29 ottobre il Fabrique di Milano, il 3 novembre il Gran Teatro Morato di Brescia e il 4 novembre il Campus Industry di Parma.