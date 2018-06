A Milano e Brianza si cercano cuochi e aiuto cuochi

Milano e Brianza cercano cuochi e aiuto cuochi. A selezionare i profili ricercati per il settore della ristorazione per Milano e hinterland, Monza e Brianza è Articolo 1, Soluzioni HR che ha organizzato un Recruiting Day apposito per giovedì 21 giugno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 17,30 a Milano presso la propria Filiale in Via Losanna 16.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che abbiano esperienza nelle mansioni di: cuoco, aiuto cuoco, addetto mensa, meglio se con esperienza proprio nel settore delle mense. Tra i requisiti necessari ci sono il possesso di attestato Haccp; la disponibilità immediata a lavorare su turni e essere automuniti. Chi si presenta ai colloqui deve portare con sé un curriculum vitae completo di fototessera. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail a milano@articolo1.it oppure contattando 02 45377900 o 916.

Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle Risorse Umane presente su tutto il territorio nazionale. Con il marchio Alvin promuove l’inserimento delle persone appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro; con il marchio Assioma Search&Selection gestisce le selezioni di figure Professional e Middle Management che hanno impatto strategico sulle organizzazioni.