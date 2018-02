Nasce l'H&M ancora più low cost

(Fotogramma)

Avrà prezzi ancora più bassi di H&M. Sembra impossibile, ma è vero. Il colosso svedese di abbigliamento low cost si farà concorrenza in pratica da solo con un outlet online, chiamato 'Afound', che avrà anche alcune sedi fisiche per ora in Svezia. Ci saranno sia capi d'abbigliamento, firmati da loro, che di altre marche: l'unico comune denominatore sarà il cartellino. "Il costo sarà bassissimo. Sarà uno spazio in cui si potrà fare 'l'affare'" assicura in una nota il direttore generale Fredrik Svartling, annunciando anche la nascita del primo negozio fisico a Drottninggatan la via dello shopping di Stoccolma.