Nasce Ace4Beauty, la community che porta nella cosmetica tematiche sociali

Valentina Scanziani e Lavinia Fazio

Un nuovo Instamag dedicato alla bellezza, ma non solo. Si chiama Ace4Beauty, ed è la prima beauty community italiana indipendente lanciata da Lavinia Fazio e Valentina Scanziani. Un progetto innovativo che utilizza la piattaforma social Instagram per informare sulle novità della cosmesi, attraverso il contributo attivo di influencer selezionate, ma anche per portare all'attenzione temi sociali, come la violenza sulle donne, le diseguaglianze di genere, i diritti civili, l'inclusione, l'emarginazione e l'empowerment femminile con l'obiettivo di creare una nuova sensibilità all'interno della community.

Ace4Beauty unisce linguaggi e protagonisti dei social allo stile delle testate 'glossy magazine' per la creazione di contenuti. I lanci top del mercato, i best seller, i trend più attuali e gli stili intramontabili vengono raccontati "con l'obiettivo di offrire agli utenti un punto di vista nuovo ed eterogeneo della bellezza" spiegano le ideatrici che hanno anche stretto un accordo con Cosmetica Italia, l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche. la conoscenza del mondo delle fragranze sarà sviluppata grazie alla collaborazione con l'Accademia del profumo.

A lanciare il progetto due donne, provenienti da contesti professionali molto diversi: Lavinia Fazio, con una ventennale esperienza nell'ambito delle media relations, negli ultimi 10 anni si è occupata di consulenza in ambito digitale e influencer marketing all'interno di realtà aziendali cosmetiche internazionali; e Valentina Scanziani che da oltre venti anni opera nel settore for profit ed angel investor in progetti sociali. Dal 2011 in prima linea in progetti no profit. Nel 2014 ha co-fondato Ashoka Italia onlus, filiale della quinta ong più influente al mondo per impatto sociale, attiva dagli anni '80 nella selezione e sostegno degli imprenditori sociali più innovativi.