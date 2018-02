Massimo Iosa Ghini, ambasciatore del design italiano a Londra

In occasione della seconda edizione dell'Italian Design Day, Massimo Iosa Ghini, tra gli ambasciatori del Design Italiano, è chiamato a rappresentare l’eccellenza del comparto design presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra prossimo 7 marzo alle 18,30.

In questa conferenza, Massimo Iosa Ghini discuterà de 'La bellezza della sostenibilità', dell’idea umanistica del progetto tipica della tradizione del Made in Italy, attenta alle esigenze tecniche ma anche culturali dell’uomo, che coniuga le tecniche del risparmio energetico e dell’integrazione all’ambiente senza perdere di vista l’espressione di un’opinione estetica, un carattere, uno stile.

La Giornata del Design Italiano nel Mondo 2018, progetto di promozione a livello internazionale delle eccellenze del design italiano organizzato dalla Farnesina in collaborazione con il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Triennale di Milano, Ice Agenzia, il Salone del Mobile di Milano, l’Associazione per il Disegno Industriale, la Fondazione Compasso d’Oro e la Fondazione Altagamma, è dedicata al rapporto tra design e sostenibilità e si svolge in 100 città di tutto il mondo.