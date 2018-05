Marni apre la sua prima boutique a Firenze

Marni a Firenze

Marni apre una boutique a Firenze, la terza in Italia dopo quelle di Milano e Roma. Il nuovo spazio si colloca al piano terra di un palazzo storico affacciato su Piazza della Repubblica, in via Roma. Il negozio si sviluppa intorno alla ricerca di materiali preziosi e di forme geometriche definite, tipiche dei progetti di interior design del brand. Le grandi vetrine a doppia altezza sono dominate da due elementi scultorei concavi e illuminati che introducono al tema del cerchio, tratto distintivo dell’architettura del negozio.

Il flagship store di Firenze inaugura un programma di aperture che vedranno il brand impegnato per tutto il corso del 2018 e che toccherà le città di Roma, New York e Parigi. Ogni apertura sarà celebrata con la creazione di un animale scultura, uno diverso per ciascuna città, in vendita in esclusiva e per un periodo limitato solo in quella boutique.

Fatti a mano in cartapesta e perline da una comunità di donne di Villanueva in Colombia, questi manufatti sono pezzi unici, frutto ciascuno del lavoro di quattro giorni. A Firenze sarà protagonista la gallina, in quattro diversi colori, che si ritroverò nello short film di Matt Blease 'Wandering in Florence', il primo dei quattro artisti che Marni ha scelto per raccontare questo viaggio tra Europa e Stati Uniti, attraverso una serie di illustrazioni e animazioni.