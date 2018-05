Prada inaugura un nuovo negozio a Dubai

Prada, Dubai

Prada inaugura a Dubai, nella Fashion Avenue di The Dubai Mall, dedicata ai più prestigiosi e selezionati marchi del lusso, un nuovo negozio. Lo spazio, uno tra i più importanti negozi del marchio nel Medio Oriente, si estende su tre livelli per una superficie totale di circa 1550 metri quadrati e ospita le collezioni di abbigliamento, borse, accessori e calzature per la donna e per l’uomo.

La facciata esterna, un omaggio all’artista franco-venezuelano Carlos Cruz-Diez, è un’opera d’arte cinetica costituita da imponenti lame metalliche in oro e argento. L’ampia vetrata, incorniciata dal fronte, presenta brise soleil a doghe di legno che, come giganti separé, creano un originale effetto dimensionale con lo spazio vendita. All’interno del mall, una facciata in marmo Verde Aver unifica i tre piani del negozio, mentre le vetrine offrono un primo sguardo sulla raffinata ed elegante atmosfera. Il pavimento in marmo a scacchi bianchi e neri è un richiamo alle origini di Prada e allo storico negozio in Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.

Anche gli elementi espositivi identificativi di Prada sono arricchiti da nuovi arredi con dettagli in marmo colorato e legno lucidato, e da pezzi progettati da designers italiani di riferimento degli anni cinquanta, sia in versione originale sia riprodotti in esclusiva per Prada. Tra questi, le sedute di Osvaldo Borsani in velluto verde, le sedute Montecatini di Giò Ponti in legno e paglia di Vienna, rieditate per Prada, e un tavolo originale in marmo e ottone di Giò Ponti. Lo spazio principale, che ospita una selezione speciale di prodotto lifestyle per la donna e per l’uomo, è caratterizzato da un’ampia vetrata affacciata sulla città e da grandi tavoli colorati e divani in legno del designer brasiliano Jorge Zalszupin con cuscino in eco-pelliccia, a trasmettere un’atmosfera giocosa e disinvolta.