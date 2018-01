Alitalia, tre offerte sul piatto

(FOTOGRAMMA)

"Oggi abbiamo sul piatto tre offerte" per Alitalia e "quello che faranno i commissari, già immagino alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima, è dire quale di queste offerte è la migliore, quindi con chi si può iniziare a fare la negoziazione in esclusiva". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, parlando a 'Circo Massimo', a Radio Capital.

"Io non ho preferenze" e "per me la questione è molto oggettiva e la valutazione sarà fatta sui numeri" ha detto il titolare del Mise.