Casa, per comprarla servono oltre 6 anni di stipendio

(Fotogramma)

L’acquisto della casa è una delle spese maggiori che le famiglie italiane devono sostenere e sono necessarie 6,2 annualità di stipendio per comprare un'abitazione, tante quante ne servivano nel 2016. A calcolarlo è l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che dal quadro nazionale è poi sceso su valutazioni più localizzate.

In particolare, Roma è la città dove occorrono ben 10 anni di stipendio per poter comprare la casa, seguita da Milano con 9,3 annualità e Firenze con 8,5. La città dove servono meno annualità di stipendio è Palermo (3,9). In leggero aumento le annualità che occorrono a Bologna e Milano.

Effettuando un confronto a distanza di dieci anni, la ricerca evidenzia che a livello nazionale la differenza è stata più consistente: infatti si è passati dalle 10,2 annualità nel 2007 alle 6,2 nel primo semestre del 2017. In questo lasso temporale per acquistare casa a Roma sono state necessarie 4,8 annualità di stipendio in meno e, insieme a Milano e Napoli (-4,7 annualità), sono le variazioni più rilevanti registrate.