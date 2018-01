Eurowings, sconti su 30mila voli

(Eurowings /Twitter)

Eurowings, la compagnia low cost del gruppo Lufthansa, inizia il 2018 con la più grande promozione della sua storia. Oltre 4 milioni di biglietti sono già prenotabili col 25% di sconto sul sito o tramite l’app della compagnia. La campagna comprende oltre 30.000 voli Eurowings, dai voli domestici, alle connessioni europee fino al lungo raggio in rapida crescita dell'aviolinea. La promozione è stata lanciata mercoledì 10 gennaio 2018 e sarà attiva fino alle 23.59 di mercoledì 31 gennaio 2018.

“Le compagnie aeree in Germania e in tutta Europa stanno fronteggiando una dura competizione,” ha detto il chief commercial officer, Oliver Wagner. “La nostra campagna promozionale dà un chiaro messaggio: noi avremo le tariffe migliori per i nostri passeggeri in questo mercato altamente competitivo". Quest’offerta speciale è disponibile sui voli da e per tutte le maggiori basi di Eurowings fra cui Düsseldorf, Colonia/Bonn, Stoccarda, Berlino-Tegel, Amburgo, Hannover, Monaco, Dortmund, Vienna e Salisburgo. Il periodo per il quale è possibile prenotare questi biglietti va ben oltre l’estate 2018, essendo stato esteso fino al 27 ottobre di quest’anno.