Fca, investimenti e bonus da 2mila dollari a dipendenti Usa

(AFP)

Fca rilancia negli Stati Uniti. Annunciato un piano di investimenti per oltre un miliardo di dollari per modernizzare la fabbrica di Warren, nel Michigan, dove dal 2020 verrà prodotto il truck Ram Heavy Duty di nuova generazione. Il modello è attualmente costruito a Saltillo, in Messico.

Ma Fca Usa ha anche annunciato la creazione di 2.500 nuovi posti di lavoro e l'erogazione di un bonus da 2mila dollari per circa 60mila suoi dipendenti negli Stati Uniti "come riconoscimento per il loro costante impegno per il successo della società".

Interventi, si sottolinea in una nota, "resi possibili in parte dal varo della riforma fiscale negli Stati Uniti" e, come ha sottolineato l'ad di Fca Sergio Marchionne, "è giusto che i nostri dipendenti condividano i risparmi generati dalla riforma".