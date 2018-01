Non solo Ryanair, tutte le regole dei bagagli a mano

(FOTOGRAMMA)

E' partita lunedì la stretta sui bagagli a mano di Ryanair. Con l'entrata in vigore della nuova policy della compagnia aerea low cost, solo ai clienti con imbarco prioritario è consentito di portare in cabina due bagagli a mano.

Agli altri ne è permesso uno, il più piccolo, mentre il più voluminoso - come un trolley con ruote - sarà collocato senza costi aggiuntivi in stiva. Occhio: l'imbarco è gratuito se il peso della valigia è inferiore ai 20 kg.

Cosa prevedono le altre compagnie? EASYJET permette a tutti i clienti di portare un bagaglio a mano a bordo: "Non ci sono limiti di peso, ma devi essere in grado di sollevarlo e riporlo nel vano portabagagli superiore" si legge sul sito.

E' possibile portare un bagaglio aggiuntivo, "da posizionare sotto il sedile, se sei titolare della carta easyJet Plus, se sei un cliente con tariffa Flexi, se hai acquistato un posto con più spazio per le gambe o se viaggi con un neonato (di età inferiore ai 2 anni) in braccio". Se i vani portabagagli si riempiranno, il bagaglio a mano (dimensioni massime consentite 56 x 45 x 25 cm, maniglie e ruote comprese) sarà trasferito in stiva.

VUELING - Ogni passeggero potrà portare rigorosamente un unico bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni non superiori a 55 x 40 x 20 cm (salvo per la tariffa Excellence che permette di portare un bagaglio a mano del peso massimo di 14 kg).

"È inoltre consentito il trasporto gratuito di un unico elemento supplementare di dimensioni sensibilmente inferiori a 35 x 20 x 20 cm tipo portadocumenti, borsa da donna, macchina fotografica o telecamera - si legge sul sito della compagnia - in questo caso dovrai posizionarle sempre sotto la poltrona di fronte a te". Chi non rispetta le norme, superando quantità, peso o misure, dovrà sostenere un costo supplementare e il bagaglio "sarà ritirato presso la porta d'imbarco e imbarcato nella stiva dell'aereo".

WIZZ - Tutti i passeggeri possono portare gratis un bagaglio a mano non più grande di 55 x 40 x 23 cm con peso non superiore a 10 kg. "Poiché abbiamo dei limiti di spazio a bordo - fanno sapere dal portale della compagnia - non possiamo garantire che il tuo bagaglio a mano viaggi con te in cabina. Se ci sono troppe borse, ci riserviamo il diritto di imbarcarle nella stiva. In questo caso ti consigliamo di rimuovere tutti gli oggetti di valore dal bagaglio".

Per quanto riguarda articoli aggiuntivi a bordo, "puoi imbarcare gratuitamente un cappotto o una coperta; telefono cellulare; materiale da leggere durante il volo; per bambini di età inferiore ai 2 anni: cibo per la durata del volo e passeggino o piccola culla; un paio di stampelle per passeggeri con disabilità".

ALITALIA - "Puoi portare 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg e avere dimensioni che non superino i 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore. In aggiunta, Alitalia ti consente di portare un accessorio a scelta tra i seguenti: borsa portadocumenti, Pc portatile e borsetta da donna.

La verifica di misure e peso del bagaglio a mano sarà effettuato dal personale Alitalia o presso i misuratori bagaglio vicino ai banchi check-in, prima dell'imbarco. "I bagagli dei passeggeri che non effettuano o non superano il controllo potrebbero non essere accettati a bordo".

AIR FRANCE - Il bagaglio da cabina può misurare fino a 55 x 35 x 25 cm comprese le tasche, le rotelle e le maniglie. Anche in questo caso, "controlli di sicurezza vengono effettuati prima dell'imbarco - avverte la compagnia - i bagagli da cabina non conformi dovranno essere registrati e trasportati in stiva. Potrà essere applicato un supplemento".

L'insieme bagaglio da cabina-accessorio può pesare fino a 12 o 18 kg, a seconda della sua cabina di viaggio, indicata sul biglietto.

LUFTHANSA - Per la compagnia tedesca, le dimensioni del bagaglio a mano sono 55 x 40 x 23 cm mentre per i portabiti pieghevoli sono pari a 57 x 54 x 15 cm. "Bagagli a mano di dimensioni superiori saranno trasportati nella stiva merci nei limiti previsti dalla franchigia. Se si eccede la franchigia bagaglio per quantità, dimensioni e/o peso, si applicano le tariffe forfettarie per l’eccedenza bagaglio".

Documenti personali, farmaci, oggetti di valore, cellulare e portatile vanno trasportati nel bagaglio da cabina. E i seguenti oggetti non possono essere trasportati in stiva ma soltanto in cabina: sistemi a celle combustibili e cartucce di ricambio, concentratori di ossigeno portatili, fiammiferi di sicurezza e accendini nonché batterie di ricambio (litio-metallo, litio-ioni) e sigarette elettroniche.

BRITISH AIRWAYS - Le franchigie si applicano alle tariffe solo bagaglio a mano (Basic), disponibili su tutti i voli diretti a corto raggio. "Il tuo bagaglio - ricorda la compagnia britannica - deve poter essere inserito nell'apposito misura-bagagli disponibile nell'area check-in (comprese maniglie, tasche e ruote)".

"Il limite di peso si applica a ogni collo. Non è possibile suddividere il peso totale tra più bagagli". Inoltre, i passeggeri devono essere in grado di riporre da soli il proprio bagaglio nello scompartimento. Può viaggiare in cabina una borsa delle dimensioni di una borsa da donna/portatile.

"Sui voli affollati, potrebbe esserti chiesto di imbarcare nella stiva il bagaglio a mano aggiuntivo" e "gli acquisti fatti in aeroporto contano come bagaglio a mano: quindi, se ne possiedi più della tua franchigia gratuita, il tuo bagaglio aggiuntivo verrà imbarcato nella stiva. Ti sarà richiesto il supplemento per il bagaglio aggiuntivo se superi la tua franchigia bagaglio registrato".