Rc auto, attenti al sito truffa

Il sito 'www.serenaassicurazioni.com' è un sito internet non riconducibile ad un intermediario assicurativo iscritto nel registro. A precisarlo in una nota è l'Ivass ad integrazione di quanto comunicato lo scorso 24 ottobre. L'Ivass, infatti, segnalava la commercializzazione di polizze r. c. auto tramite il sito www.serenaassicurazioni.it (oggi off-line).

L'Autorità segnala questa volta che il sito internet 'www.serenaassicurazioni.com' che, come il precedente, riporta nella homepage l’immagine contraffatta di una pagina dell’Albo delle Imprese dell’Ivass con informazioni sulla compagnia 'Serena Assicurazioni Sas', impresa in realtà inesistente. Pertanto, la promozione e l’intermediazione di polizze assicurative per il tramite del suddetto sito internet sono da considerarsi attività irregolari e l’Istituto ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti.