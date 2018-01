Easyjet: "Abbiamo convinto Alitalia al 100%"

(Foto Fotogramma)

"La soluzione di EasyJet soddisfa completamente le esigenze dei commissari" di Alitalia. Frances Ouseley, direttore per l’Italia di EasyJet, nel corso di una conference call in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre della compagnia low cost britannica. "Noi - ha spiegato - siamo una compagnia fortemente focalizzata sul breve-medio raggio. Nel tempo, nel corso dei colloqui con i commissari di Alitalia abbiamo acquisito le loro esigenze e definito una soluzione in linea al 100%".

Quanto alla possibile cordata con Air France-Klm, Ousely ha sottolineato che "tutta questa vicenda è uscita sulla stampa in modo creativo": "noi non siamo in grado di commentare speculazioni di stampa. Quello che possiamo dire è che la soluzione di EasyJet soddisfa completamente le esigenze dei commissari".

"Il problema di Alitalia - ha evidenziato Ouseley - sono le perdite sul medio raggio" ed EasyJet avanza una proposta per "risolverlo".