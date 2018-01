Superbollo, -7 alla scadenza

(FOTOGRAMMA)

Scade il 31 gennaio il termine per pagare l'addizionale sul superbollo. In vista dell'imminente scadenza, l'Agenzia delle Entrate ricorda che chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o gli "utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli" per il trasporto di persone e cose "con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2017 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi" dovranno mettersi in regola.

COSA - Si tratta dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.

COME - Il versamento può essere fatto con l'F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva oppure presso banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante servizi di pagamento on line per i non titolari di partita Iva. Il codice tributo è '3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica'.