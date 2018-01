Tim verso ricorso su golden power

(Fotogramma)

Tim si avvia sulla strada del ricorso al Capo dello Stato sul golden power: è stato questo l'oggetto di una informativa fatta oggi nel corso di un cda molto breve della società telefonica, secondo quanto apprende l'Adnkronos. I termini del ricorso al presidente della Repubblica sarebbero in scadenza domani mentre sono già scaduti quelli per il ricorso al Tar.

Sempre secondo quanto si apprende, Tim si vorrebbe più che altro cautelare rispetto al fatto che ancora il governo, che con il decreto ha esercitato i poteri speciali che possiede nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, non ha istituito il comitato per dare attuazione alle misure previste (si tratta di un 'comitato di sicurezza' che dovrebbe essere coinvolto nei processi decisionali riguardanti asset rilevanti quali la rete).

Approvato il 16 ottobre scorso dal governo, il provvedimento sul golden power è stato notificato a Tim il 2 novembre scorso. Le misure sono relative ai piani di sviluppo, investimento e manutenzione delle proprie reti e impianti e indicano anche l’obbligo di notificare ogni azione societaria che possa avere un impatto sulla sicurezza e funzionamento delle stesse infrastrutture.

Tim aveva mostrato subito una condivisione sulla linea dell'esecutivo comunicando dopo la notifica che le "misure adottate si pongono in linea con la strategia di Tim e rispetto ad esse la società manifesta la propria condivisione ed il proprio impegno". La volontà di dialogo con il governo espressa dall'azienda non sarebbe intaccata comunque dalla decisione di non fare scadere i termini del ricorso.

In altre parole il ricorso da parte di Tim sarebbe più che altro una misura cautelativa verso la potenziale sanzione che potrebbe essere comminata all'azienda e non una 'contestazione' verso le misure stabilite dal decreto sui golden power.