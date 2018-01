Festeggiare Don Bosco donando alla mensa dei poveri pasta acquistata con i risparmi in bolletta. Succede domani in via Belfiore a Torino dove 'uBroker', multiutility company ideatrice di 'Zero' - primo social utility network in grado di 'azzerare' le bollette di luce, gas, energia elettrica, telefonia e servizi internet attraverso un sistema di promozione del business messo a punto da un ingegnere, Cristiano Bilucaglia, esperto nella creazione di progetti di business legati alla ‘sharing economy’ - consegnerà la pasta acquistata con i risparmi in bolletta.

"Fare impresa, oltre che distribuire benessere e ricchezza sul territorio, vuol dire anche rinvestire parte degli utili maturati a favore degli ultimi, se vogliamo che il Paese riparta davvero, ritrovando i suoi valori fondanti e fondamentali - spiega in una nota Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker'- per questo abbiamo fatto produrre da uno storico pastificio marchigiano una fornitura di pasta artigianale in grado di sfamare 1.000 poveri''. In 36 mesi la società è cresciuta del 300% annuo, erogando in bolletta, nel medesimo periodo, oltre 2 milioni di euro di sconti.