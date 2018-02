Instagram, c'è una novità

Instagram lancia la modalità Testo nelle storie. Il social inserisce oggi un nuovo formato che permette così di esprimere il proprio pensiero a parole nelle Storie senza dover includere una foto o un video. La modalità Testo - spiega - offre una serie di font e stili diversi da utilizzare per esprimere il proprio pensiero in maniera creativa.

E Instagram pubblica anche le 'istruzioni per l'uso'. Per inserire la modalità Testo, aprire la fotocamera delle Storie e scorrere fino alla modalità Testo. Scrivere qualsiasi cosa passi per la testa. Cliccare sul pulsante in alto per cambiare il font, scegliendo tra le opzioni Modern, Neon, Typewriter e Strong.

Inoltre, si può personalizzare il colore dello sfondo (utilizzando il cerchio in basso a sinistra) o del testo (selezionando il testo), aggiungere un effetto sottolineato al testo (cliccando sul pulsante 'A'). Ma non solo. Ora è anche possibile aggiungere una fotografia come sfondo cliccando sull’icona della fotocamera in basso a destra. Una volta pronti, cliccare sul bottone ">" per aggiungere adesivi e altri tocchi creativi.