Borsa, Milano rimbalza

Rimbalzo di Milano dopo le tre sedute di forte correzione sui mercati globali. Il Ftse Mib chiude in rialzo di quasi il tre per cento ed è la migliore degli indici europei. Sul paniere di Milano recuperano in particolare Fiat Chrysler, Recordati e Tim, che sale del 6 per cento anche sulla scia delle buone prospettive dello scorporo della rete. La Borsa di Wall Street, dopo l’avvio in territorio negativo, gira in rialzo e si lascia apparentemente alle spalle le giornate di forte sell off.