Italia cresce, Pil al top dal 2010

(Fotogramma)

L'Italia cresce. Nel quarto trimestre del 2017 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nei confronti del quarto trimestre del 2016, mentre per l'intero 2017 il dato, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento dell’1,5%. Sono le stime preliminari diffuse dall'Istat da cui emerge come l’incremento congiunturale sia il risultato di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura e di un aumento nell’industria e nei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta.

Se questa prima stima diffusa oggi fosse confermata nel report che fa il punto sui conti nazionali, il +1,4% sarebbe il dato più alto messo a segno da 7 anni a questa parte (+1,7% del 2010).

Il Pil del quarto trimestre, destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario (con anno di riferimento 2010) è stimato a 401,33 miliardi di euro contro i 395,17 miliardi dello stesso periodo del 2016. Per l'intero 2017 il totale è pari a 1596,4 miliardi (1573,8 miliardi nel 2016).