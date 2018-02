Meridiana diventa Air Italy

(Foto Fotogramma)

Meridiana cambia pelle e punta in alto. Confermato il cambio di nome in Air Italy, avrà un rinnovo della flotta nell'arco di 5 anni con 50 aerei per servire 10 milioni di passeggeri. L'hub principale sarà a Milano Malpensa, mentre la sede centrale rimarrà a Olbia. "Vogliamo diventare un'icona nazionale e essere un simbolo dell’Italia - afferma Akbar Al Baker, ceo di Qatar Airways, nuovo azionista dopo il closing finanziario di settembre 2017 - dimostreremo che la stella siamo noi".

Air Italy punta a creare più di 1.500 posti di lavoro con i piani di sviluppo industriale dei prossimi anni. "È un piano ambizioso, che si basa sull'innovazione, interamente pensato per il comfort dei passeggeri - continua Al Baker - Vogliamo diventare un'icona nazionale e essere un simbolo dell’Italia, ma non ci dimenticheremo di Olbia, è la sede naturale di Meridiana e uno degli aeroporti migliori d'Europa".

La sfida ad Alitalia è iniziata. L'obiettivo è diventare leader in Italia con una nuova flotta di 50 aerei, nuovi servizi e 10 milioni di passeggeri in cinque anni. La nuova flotta prevede una crescita che comincia dai venti nuovi Boeing 737 Max che arriveranno entro i primi tre anni. A giugno verranno inaugurate due nuove rotte da Malpensa verso New York e Miami. Da settembre sempre da Malpensa ci sarà il collegamento tra Milano e Bangkok.