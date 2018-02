Adnkronos Comunicazione entra in Pr Hub Assocom

Adnkronos Comunicazione da oggi fa parte di PR HUB/Assocom, l’associazione di categoria che rappresenta e promuove le aziende di comunicazione e relazioni pubbliche. L’agenzia romana, attiva dal 1984, risponde alle esigenze dei clienti attraverso tre sedi operative (Roma, Milano, Padova) e un approccio sempre più orientato alla comunicazione digitale.

Forte del know-how di tutte le realtà del Gruppo Adnkronos, l’agenzia, oggi presieduta da Michele Adinolfi e diretta da Massimo Cicatiello, ha tra le sue caratteristiche quella di far parte di una media company specializzata in comunicazione e informazione. Due realtà che convivono all’interno del Palazzo dell’Informazione, al centro dello storico quartiere Trastevere nel cuore di Roma.

Professionalità di formazione giornalistica ed esperienze internazionali fanno del team Adnkronos Comunicazione uno dei più qualificati per operare sul mercato per le attività di: comunicazione istituzionale (di brand e di prodotto), consulenza strategica, public affair, ufficio stampa e media relation, social media e comunicazione digitale, ideazione e organizzazione di eventi, pianificazione mezzi e crisis management.

“Siamo onorati di entrare a far parte di una realtà importante come Pr Hub-Assocom, certi di poter portare con la nostra esperienza un contributo alla crescita del settore - spiega Massimo Cicatiello, direttore di Adnkronos Comunicazione e vicepresidente del Gruppo Adnkronos. Rafforzare la cultura della comunicazione è sempre stata la nostra mission e condividerla con un gruppo strutturato di aziende che ha la nostra visione aiuterà a sviluppare il mercato di riferimento e a valutare meglio le varie opportunità che si presentano”.

“Siamo felici di accogliere Adnkronos Comunicazione in PrHub, una ulteriore conferma dello straordinario mix di eccellenze rappresentato dalle Agenzie associate, sempre più numerose - dichiara Andrea Cornelli, portavoce e coordinatore di PrHub. La trasformazione rapidissima del mercato della Comunicazione richiede risposte adeguate e progettualità innovative, che la particolare architettura di PrHub in Assocom alimenta grazie al naturale e quotidiano confronto tra le tante diverse culture presenti in Associazione”.