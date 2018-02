La commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager "mi ha assicurato che la Commissione è molto intransigente" nel verificare i casi segnalati in cui c'è un problema o di uso sbagliato dei fondi strutturali, o, peggio, di aiuto di Stato per attrarre investimenti da Paesi che sono parte dell'Ue, spiega il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, dopo aver incontrato la numero uno della Dg Concorrenza a Bruxelles, per parlare, tra l'altro, delle delocalizzazioni produttive verso i Paesi dell'Est Europa, in particolare verso la Slovacchia, dove trasferirà le produzioni la Embraco del gruppo Usa Whirlpool (che ha annunciato il licenziamento di pressoché tutti i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri, nel Torinese).