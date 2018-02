La Perla venduta a gruppo olandese

(Fotogramma)

Le azioni di Perla Global Management, che controlla il marchio La Perla, leader nel settore della lingerie di alto profilo, sono state acquisite al 100% dall’olandese Sapinda Holding. A comunicarlo in una nota è lo stesso gruppo La Perla. Il marchio nel 2013 era stato acquisito dalla Pacific Global Management di Silvio Scaglia, che successivamente aveva avviato il processo di riposizionamento del brand.

L’accordo con la Holding di Amsterdam è arrivato successivamente alla scadenza dell’accordo siglato con i cinesi di Fosun Fashion Group. Un colpo di scena che è stato comunicato in queste ore anche ai 500 dipendenti della sede bolognese dell’azienda, dopo che nei giorni scorsi era stato annunciato l’avvio di una trattativa in esclusiva con Fosun International, che ha avuto un mese di tempo per analizzare i conti della società acquistata all’asta cinque anni fa da Silvio Scaglia per 69 milioni.

Al termine dei 30 giorni, però, la trattativa non è andata a buon fine ed è subentrata Sapinda, un gruppo di investimento che opera tra Europa, Africa e Asia.