Treni in tilt, arrivano i rimborsi

(Foto Adnkronos)

Treni cancellati, bloccati in stazione o con ore di ritardo. E' stato un risveglio traumatico per i pendolari della Capitale, dalle prime luci dell'alba completamente imbiancata dalla neve. Ma proprio per rimediare ai pesanti disagi subiti oggi dai viaggiatori, Italo-Ntv e Trenitalia hanno predisposto rimborsi ed indennizzi. In particolare i clienti di TRENITALIA che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, anziché l'indennità del 50% prevista dalle normative europee, anche a chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore. Sulla stessa linea ITALO, che prevede rimborsi del 100% per chi non è partito e anche nel caso di ritardi di oltre due ore. Una scelta, spiega la società, che non fa parte degli obblighi del vettore, essendo esterna la causa dei disagi alla circolazione.