Italiaonline firma intesa con Primaonline

Italiaonline, la prima internet company italiana, ha siglato una partnership con Primaonline.it, quotidiano online di Prima Comunicazione, il mensile che dal 1973 è il punto di riferimento per opinion leader e professionisti del mondo dell’informazione e della comunicazione.

“Essere partner digitali di Primaonline è un ulteriore importante traguardo che abbiamo raggiunto con la nostra concessionaria Iol Advertising - dice Andrea Chiapponi, direttore Business unit Large Account di Italiaonline - inoltre messo a disposizione le nostre abilità nella realizzazione di progetti su misura per Clienti importanti rinnovando il sito Primaonline.it, per il quale contiamo di incrementarne l’audience e di offrire le migliori soluzioni di advertising”. Con questo accordo, Italiaonline diventa la concessionaria di pubblicità digitale di Primaonline.it. Gli spazi pubblicitari che Italiaonline metterà a disposizione di Primaonline riguardano tutti i formati offerti dalla concessionaria pubblicitaria Iol Advertising. Italiaonline ha realizzato il nuovo sito Primaonline.it, che si presenta con un nuovo look and feel e una riorganizzazione dei suoi ricchi contenuti secondo i migliori web standard in ambito editoriale.

“È per noi motivo di soddisfazione poter contare su un partner capace e tecnologicamente strutturato - afferma Alessandra Ravetta, direttore responsabile di Primaonline.it ed editore di Prima Comunicazione - Questo sodalizio tra la nostra casa editrice e Italiaonline segna un nuovo capitolo per la gestione della pubblicità digitale e per la nostra presenza su internet e su piattaforme social - prosegue - Questa partnership ci consente di offrire al nostro pubblico un sito che assicura una risposta alle esigenze sempre più sofisticate dell’utenza pubblicitaria grazie ad una vasta offerta di formati, adeguati alla ricchezza dei nostri contenuti”. Il restyling, innovativo e funzionale, è coerente con i nuovi trend di navigazione resa più fruibile ed intuitiva. L’impostazione informativa, con contenuti sempre aggiornati su fatti, notizie, documenti, dati, cifre, che hanno fatto di Primaonline un prezioso strumento per chi lavora in editoria, comunicazione, audiovideo, si fonde con la potenza generata da Italiaonline e assicura grande rapidità e facilità di consultazione grazie a un design 100% responsivo.