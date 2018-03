Mutui, le migliori offerte di marzo

(Fotogramma)

Scegliere il mutuo più adatto alle proprie tasche non è un dilemma facile da risolvere. Ma quali sono le offerte e le ultime novità di marzo? In questo mese si registrano diversi cambiamenti rispetto a febbraio. Vediamo quali: Deutsche Bank ha aumentato di 10 punti base gli spread per i mutui a tasso fisso e i mutui a tasso misto con partenza fisso. Che Banca ha rivisto il proprio pricing, incrementando il tetto massimo alle spese di istruttoria a € 2.500; incrementando le spese di istruttoria da € 250 a € 285; introducendo le spese di incasso rata di € 2,50; riducendo gli spread a tasso variabile e introducendo il floor. Intesa Sanpaolo ha lievemente incrementato per alcune durate e fasce il Loan To Value per i tassi fissi di 5 o 10 punti base.

E non è finita. WeBank ha ridotto il pricing dei propri mutui a tasso fisso introducendo in promozione un nuovo Mutuo Fisso Prefissato indipendente dall’andamento dell’irs, per chi stipulerà un mutuo entro il 31 maggio. Anche Banca Sella ha apportato delle modifiche, riducendo sia i tassi fissi finiti di 5 punti base per le durate a 15 e 20 anni, di 15 punti base per la durata a 25 anni sia gli spread variabili di 10 punti base a 10 e 15 anni, di 20 punti base, di 25 punti base a 25 anni. Infine, BNL ha ridotto gli spread dei mutui a tasso variabile tra i 10 e i 15 punti base.

Il modo migliore per effettuare la scelta giusta e realizzare il sogno di comprare casa è sempre quello di comparare le differenti proposte e le condizioni offerte dalle varie banche. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra gli istituti che offrono i mutui più vantaggiosi ai primi 5 posti abbiamo Hello Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,63%; rata 620,95 €; TAEG 0,74%); Banca Monte dei Paschi di Siena (istruttoria in filiale; indice Euribor 6 mesi; Spread 0,55%; TAN 0,55%; rata 616,14 €; TAEG 0,74%); IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 0,95%; TAN 0,65%; rata 622,23 €; TAEG 0,75%); Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; TAN 0,47%; rata 611, 17 €, TAEG 0,78%); BNL (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,63%; rata 620,95 €; TAEG 0,8o%).

Seguono Banca Sella(istruttoria in filiale; indice Euribor 3 ; Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,33 € ; TAEG 0,83%); ING Direct (istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,10%; TAN 0,77%; rata 613,37 €; TAEG 0,84%); Webank(istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 €; TAEG 0,93%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,15%; TAN 0,78%; rata 630,14 €; TAEG 0,94%); UBI Banca (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,94%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso le 5 offerte migliori sono quelle di Hello Bank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,77%), Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,60%; 682,02 €; TAEG 1,78%), Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,70%; rata 688,52 €; , TAEG 1,86%), IWBank (istruttoria online; TAN 1,70%; rata 688,52 €; TAEG 1,81%), BNL (istruttoria in filiale; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,83%).

Seguono Banca Monte dei Paschi di Siena (istruttoria in filiale; TAN 1,63%; rata 683,97 €; TAEG 1,84%); Webank(istruttoria online; TAN 1,80%; rata 695,05 €; TAEG 1,84%); UBI Banca(istruttoria in filiale; TAN 1,70%; rata 688,52 €; TAEG 1,88%); Credem (istruttoria in filiale; TAN 1,66%; rata 685,91 €; TAEG 2,00%); BPER (istruttoria in filiale; TAN 2,00%; rata 708,24 €; TAEG 2,22%).