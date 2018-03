Terna, utile sale a 688 milioni

Terna archivia il 2017 all'insegna di una crescita di ricavi e utili. Nello scorso esercizio, i ricavi hanno toccato quota 2.248 milioni di euro con un incremento di 144,8 milioni di euro (+6,9%) rispetto al dato dell’esercizio precedente. Una variazione imputabile alla crescita del perimetro degli asset regolati remunerati. In crescita gli indici reddituali: l’ebitda del gruppo si attesta a 1.603,9 milioni di euro, in crescita di 59,2 milioni di euro (+3,8%) rispetto ai 1.544,7 milioni di euro del 2016, principalmente per il miglior risultato delle attività regolate; l'ebit, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 526,5 milioni di euro, si attesta a 1.077,4 milioni di euro, rispetto a 1.036 milioni di euro del 2016 (+4%). La bottom line del conto economico vede l'utile netto in salita a a 688,3 milioni di euro, in crescita di 55,2 milioni di euro rispetto al 2016 (+8,7%).

Gli oneri finanziari netti dell’esercizio, pari a 88,8 milioni di euro, risultano in diminuzione di 14 milioni di euro rispetto ai 102,8 milioni di euro del 2016, per effetto principalmente del rifinanziamento del debito a tassi più competitivi nell’esercizio. Il risultato ante imposte si attesta a 988,6 milioni di euro, in aumento di 55,4 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.

Le imposte sul reddito a carico dell’esercizio sono pari a 294,4 milioni di euro e si riducono rispetto all’esercizio precedente di 10,9 milioni di euro (-3,6%) essenzialmente per gli effetti fiscali derivanti dalla riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Il tax rate dell’esercizio si attesta pertanto al 29,8%, in riduzione rispetto al 32,7% del 2016.

La situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2017 registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 3.803,3 milioni di euro a fronte dei 3.535,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 si attesta a 7.796,4 milioni di euro (-179,9 milioni di euro) rispetto ai 7.976,3 milioni di euro al 31 dicembre 2016, in diminuzione per effetto della buona generazione di cassa del periodo.

Gli investimenti complessivi di Gruppo si attestano a 1.034 milioni di euro (di cui 958 milioni di euro relativi ad Attività Regolate), in crescita del 21% rispetto agli 854 milioni di euro dell’esercizio 2016.

Tra i principali progetti dell’esercizio si segnalano gli avanzamenti dei cantieri per le interconnessioni elettriche Italia-Montenegro e Italia-Francia, l’entrata in esercizio dell’elettrodotto Capri-Penisola italiana e dell’elettrodotto a 380 kV “Udine Ovest-Redipuglia”, opera fondamentale per garantire la sicurezza elettrica delle rete friulana e la copertura del fabbisogno energetico della zona, che risulta più che raddoppiato negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2017 i dipendenti del Gruppo sono pari a 3.897, in crescita di 28 unità rispetto al 31 dicembre 2016.

Quanto ai risultati 2017 della Capogruppo, confrontati con il 2016 restated, Terna spa chiude il 2017 con ricavi pari a 1.951,5 milioni di euro, in decremento dello 0,5% (-10,3 milioni di euro) rispetto al 2016.

L’ebitda si attesta a 1.486,6 milioni di euro, in riduzione di 8,1 milioni di euro (-0,5%) rispetto al dato del 2016. L’ebit, a valle di ammortamenti e svalutazioni per 495,2 milioni di euro, si attesta pertanto a 991,4 milioni di euro, in riduzione di 30,1 milioni di euro (-2,9%) rispetto all’esercizio 2016. L’utile netto dell’esercizio si attesta a 640 milioni di euro, in aumento di 18,7 milioni di euro rispetto all’Utile netto dell’esercizio 2016 (+3%).

La situazione patrimoniale-finanziaria mostra un patrimonio netto di 3.675,3 milioni di euro (a fronte dei 3.447,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016) e un indebitamento finanziario netto per 8.046,5 milioni di euro (-203,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016).