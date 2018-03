Air France, in arrivo nuovi scioperi

(Afp)

Sciopero dei voli Air France il 3 e 7 aprile, oltre a quello in programma per il 30 marzo, in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda. Lo annunciano dieci sigle sindacali della compagnia francese che comprendono le rappresentanze di piloti, assistenti di volo e personale di terra, per chiedere un aumento salariale del 6% alla vigilia delle trattative tra l'azienda e i piloti.

"In assenza di risposte concrete" alle rivendicazioni che abbiamo già espresso il 22 febbraio e il 23 marzo "inaspriremo il ritmo delle nostre mosse", affermano in una nota congiunta dieci sindacati in rappresentanza delle varie categorie, Snpl, Spaf, Alter (piloti), Snpnc, Unsa-Pnc, Cftc, Sngaf (hostess e steward) e Cgt, Fo e Sud (personale di terra).