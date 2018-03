Case, prezzi in risalita?

(Fotogramma)

Il mercato immobiliare è in via di ripresa: aumentano le compravendite, ma i prezzi stentano a salire. In Italia la compravendita di immobili acquisisce dinamismo, ma i prezzi faticano a tornare sulla strada del ritorno ai livelli precedenti alla crisi. E' quanto sostiene Nomisma, che fotografa la situazione attuale del mercato immobiliare italiano. A seguito di anni di stagnazione, aggravata da un calo drastico dei prezzi e del numero di trattative, si registra il terzo anno consecutivo di ripresa della domanda di immobili a fine abitativo e commerciale. L'indice medio che misura l'andamento del mercato si avvicina sempre più al punto di equilibrio ciclico. Il ritorno dei prezzi agli anni pre-crisi al momento appare circoscritto al mercato immobiliare di Milano, ma il trend sembra promettere un'espansione progressiva per il Paese. Sul fronte dei dati, le compravendite nel mercato italiano nel corso del 2017 hanno sfiorato quota 600.000, di cui 543.000 immobili a fine abitativo e 55mila attività produttive. Se gli acquisti e le vendite aumentano, diminuiscono invece i tempi necessari alla conclusione delle trattative, complice l'aumento della domanda e la stabilizzazione dell'offerta. Nomisma ricorda che le famiglie italiane possiedono circa l'81% del patrimonio residenziale italiano, per un valore di circa 4.632 miliardi di euro. Il deterioramento delle prospettive sul fronte del rendimento, accompagnato dal peso del carico fiscale, sta però portando il risparmiatore a preferire delle tipologie di investimento alternative.