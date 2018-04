Piazza Affari in lieve rialzo

Chiusura negativa per le piazze finanziarie europee nel giorno di ripresa delle contrattazioni dopo la pausa pasquale. Solo Milano termina in verde, grazie soprattutto a Mediaset ed Fca. Nonostante il rimbalzo di Wall Street, che tenta il recupero dopo la pesante chiusura della scorsa settimana, gli indici del Vecchio Continente restano al palo: la peggiore è Francoforte che perde lo 0,78% a 12.002 punti. Negative anche Parigi (-0,29% a 5.152 punti) e Londra (-0,37% a 7.030 punti). A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,44% a 22.510. Chiudono in volata Fca (+7,32%), Mediaset (+6,34%) e Moncler (+6,38%). Negative Stm (-2,98%), Leonardo (-2,24%) e Saipem (-1,79%).